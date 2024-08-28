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Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 27 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi?

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TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında eleme adayları merak ediliyor. Yarışmada eleme adayları kim oldu ve Masterchef'te kim elendi merak ediliyor. Masterchef eleme adayları kim oldu ve 27 Ağustos Masterchef kim veda ettiği soruları araştırılıyor. Peki, Masterchef eleme adayları kim oldu? 27 Ağustos Masterchef'te kim elendi?

Masterchef eleme adayları kim oldu ve 27 Ağustos Masterchef kim elendi soruları gündeme geliyor. Masterchef eleme adayları kim oldu? 27 Ağustos Masterchef kim potada? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef eleme adayları kim oldu? 27 Ağustos Masterchef kim potada? Masterchef eleme adayları kim oldu? 27 Ağustos Masterchef'te kim elendi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Bu hafta Masterchef programında dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazanırken, bireysel dokunulmazlığı Onur kazandı. Kırmızı Takımdan bu haftanın eleme adayları Beyza ve Nigar oldu.

Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 27 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi?

Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 27 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi?

Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 27 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Bu haftanın Mavi Takım Kaptanı Hakan olurken Kırmızı Takım kaptanı ise Beril oldu.

Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 27 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi?

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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