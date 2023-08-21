Masterchef'te dün kim elendi, kim gitti 2023? 20 Ağustos Masterchef'te dün elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef 2023 en son kim elendi?

Masterchef 2023'te dün eleme oyunu oynandı. Her hafta bir kişinin elendiği yarışmada bu hafta da bir yarışmacı Masterchef Türkiye'ye veda etti. Somer şef, Mehmet şef ve Danilo şef hangi yarışmacıların yemeğini beğenecek, hangi isim elenecek? İzleyiciler tarafından merak edilmişti. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti 2023? Masterchef'te geçen hafta elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef 2023 en son kim elendi? İşte detaylar...

Masterchef All Star'da her hafta bir isim yarışmaya veda ediyor. Geçtiğimiz haftanın eleme oyunu dün oynanmıştı ve bir isim yarışmaya veda etti. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti 2023? Masterchef'te geçen hafta elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef 2023 en son kim elendi? Masterchef'te elenen kim oldu, Rıfat mı Ayaz mı elendi? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF GEÇEN HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Haftanın 1. eleme adayı : Sergen

Haftanın 2. eleme adayı : Esra

Haftanın 3. eleme adayı : Alican

Haftanın 4. eleme adayı : Sefa

Haftanın 5. eleme adayı : Azize

Haftanın 6. eleme adayı : Rıfat

Haftanın 7. eleme adayı : Ayaz

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Masterchef 20 Ağustos bölümünde ilk turda kazanan isimler Sergen, Azize ve Esra oldu. Bu üç isim dışındakiler 2. turda mücadele etti. İkinci turda ise Rıfat, Alican, Sefa ve Ayaz arasında en kötü tabak yapan yarışmacı programa veda etmiş oldu.

MASTERCHEF 2023 DÜN KİM ELENDİ?

Masterchef 2023 altıncı haftanın elenen yarışmacısı Rıfat oldu. İkinci tura kalan Ayaz, Rıfat, Alican ve Sefa arasında en kötü tabağı çıkartan Rıfat yarışmaya veda etmiş oldu.

Elenen isim : RIFAT

Masterchef 2023 6. haftasında elenen isim Rıfat oldu.