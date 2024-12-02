Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" açıklaması! Çözümün ne olduğunu açık açık söyledi

 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor

Günler sonra konuşan Esad'ın suçladığı tek bir ülke var

 Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı

Irak Cumhurbaşkanı'nın en yakınındaki isim İstanbul'da bıçaklandı
Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş

İstismar şüphelisi felaketin yaşandığı eve böyle gitmiş

Masterchef'te dün akşam kim elendi? Masterchef Kaan gitti mi?

Masterchef'te dün akşam kim elendi? Masterchef Kaan gitti mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Masterchef'te dün akşam kim elendi? TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Masterchef Kaan gitti mi? Masterchef eleme adayları kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Masterchef'te dün akşam kim elendi? Masterchef Kaan gitti mi?

TV8'de yayınlanan Masterchef programında dün akşam kim elendi ve Masterchef eleme adayları kimler olduğu merak ediliyor. Masterchef Kaan gitti mi? Masterchef Kaan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Masterchef'te dün akşam kim elendi? Masterchef Kaan gitti mi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

1. Aday: Kaan

2. Aday: Şirin

3. Aday: Semih

4. Aday: Kerem

MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

Masterchef'te bu haftaki eleme oyununda şeflerin yaptığı değerlendirme sonucunda, yarışmaya veda eden isim Kaan oldu.

MASTERCHEF KAAN GİTTİ Mİ?

MasterChef'i 10. olarak tamamlayan Kaan'ın vedası duygulandırdı. Yarışmaya veda eden Kaan şu sözleri söyledi:

Tanıştığıma çok memnun oldum. Güzel eğlendik, güzel günler geçerdik.Kendimi biraz buruk hissediyorum. İlerlemek isterdim ama bir şey yaptım mı ? İlerlemek için bir şey yapmadım. Bugün önlüğü çıkarttığımda bir maceranın sonuna geldiğimi anladım. Yani zor oldu.

Yeni doğmuş bir çocuğu bırakmak çok zor. Eşim ve çocuğum için buradaydım. Bunlarda hala burada.Özledim valla kokusunu özledim. Bunlarda hala burada. Her yarışmaya giderken yanımda çorapları..

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Mbappe, Arda Güler'i mahvetti
img

Önce 14 yaşındaki çocuğu sonra kendini vurdu
img

Berke'den "8 kere su içti" diyen Okan Buruk'a beklenmeyen yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

3 Aralık Salı okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? Fenerbahçe Gaziantep FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Gaziantep FK golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Devamsızlık affı geldi mi? Esenyurt'ta polisi vuran şahıs kim, adı ne, yakalandı mı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 2-3 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 2-3 Aralık Discord erişim engeli kalkacak mı? Esas Oğlan 4. bölüm full HD tek parça izle! Hatayspor Beşiktaş CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hatayspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Masterchef'te dün akşam kim elendi? Masterchef Kaan gitti mi? Fenerbahçe Gaziantep FK CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fenerbahçe Gaziantep FK maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.