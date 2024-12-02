TV8'de yayınlanan Masterchef programında dün akşam kim elendi ve Masterchef eleme adayları kimler olduğu merak ediliyor. Masterchef Kaan gitti mi? Masterchef Kaan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Masterchef'te dün akşam kim elendi? Masterchef Kaan gitti mi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

1. Aday: Kaan

2. Aday: Şirin

3. Aday: Semih

4. Aday: Kerem

MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

Masterchef'te bu haftaki eleme oyununda şeflerin yaptığı değerlendirme sonucunda, yarışmaya veda eden isim Kaan oldu.

MASTERCHEF KAAN GİTTİ Mİ?

MasterChef'i 10. olarak tamamlayan Kaan'ın vedası duygulandırdı. Yarışmaya veda eden Kaan şu sözleri söyledi:

Tanıştığıma çok memnun oldum. Güzel eğlendik, güzel günler geçerdik.Kendimi biraz buruk hissediyorum. İlerlemek isterdim ama bir şey yaptım mı ? İlerlemek için bir şey yapmadım. Bugün önlüğü çıkarttığımda bir maceranın sonuna geldiğimi anladım. Yani zor oldu.

Yeni doğmuş bir çocuğu bırakmak çok zor. Eşim ve çocuğum için buradaydım. Bunlarda hala burada.Özledim valla kokusunu özledim. Bunlarda hala burada. Her yarışmaya giderken yanımda çorapları..