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Masterchef'te dün akşam kim elendi? Masterchef Ezgi gitti mi?

Masterchef'te dün akşam kim elendi? Masterchef Ezgi gitti mi?
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Masterchef'te dün akşam kim elendi? TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Masterchef Ezgi gitti mi? Masterchef eleme adayları kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Masterchef'te dün akşam kim elendi? Masterchef Ezgi gitti mi?

TV8'de yayınlanan Masterchef programında dün akşam kim elendi ve Masterchef eleme adayları kimler olduğu merak ediliyor. Masterchef Ezgi gitti mi? Masterchef Ezgi kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Masterchef'te dün akşam kim elendi? Masterchef Ezgi gitti mi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHE'TE ELEME ADAYLARI KİMLER?

  • Eda
  • Muratcan
  • Ezgi
  • Alper

Masterchef'te dün akşam kim elendi? Masterchef Ezgi gitti mi?

MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

Masterchef'te bu haftaki eleme oyununda şeflerin yaptığı değerlendirme sonucunda, yarışmaya veda eden isim Ezgi oldu.

Masterchef'te dün akşam kim elendi? Masterchef Ezgi gitti mi?

MASTERCHEF EZGİ GİTTİ Mİ?

Masterchef Türkiye'de 17 Kasım Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasında yer alan Ezgi, Muratcan, Eda ve Alper ilk turda şeflerin "memecik zeytini" kullanarak yaratıcı bir yemek hazırlama isteğiyle yarıştı. Yarışmacılara bu etap için 45 dakika süre tanındı. Süre sonunda şeflerin puanlamasıyla Muratcan 21, Eda 19, Alper 16, Ezgi ise 15 puan aldı ve ilk turun birincisi Muratcan oldu.

İkinci etapta yarışmacılar, Somer Şef'in özel tarifi olan "uskumru dolması"nı hazırlamak için mutfağa geçti. Yarışma öncesi Somer Şef, balık temizleme detaylarını detaylı bir şekilde anlattı ve bu zorlu tarif için 45 dakika süre verdi.

Sürenin dolmasının ardından yarışmacılar hazırladıkları tabakları şeflere sundu. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Muratcan toplam 39,5 puanla birinci olurken, Eda 38, Alper 35,5, Ezgi ise 31 puan aldı. Bu sonuçla Ezgi, MasterChef Türkiye'ye veda eden isim oldu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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