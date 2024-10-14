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Masterchef'te dün akşam kim elendi? Masterchef Zübeyde gitti mi?

Masterchef'te dün akşam kim elendi? Masterchef Zübeyde gitti mi?
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Masterchef'te dün akşam kim elendi? TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Masterchef Zübeyde gitti mi? Masterchef eleme adayları kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Masterchef'te dün akşam kim elendi? Masterchef Zübeyde gitti mi?

TV8'de yayınlanan Masterchef programında dün akşam kim elendi ve Masterchef eleme adayları kimler olduğu merak ediliyor. Masterchef Zübeyde gitti mi? Masterchef Zübeyde kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Masterchef'te dün akşam kim elendi? Masterchef Zübeyde gitti mi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

Masterchef yarışmasında bu haftanın eleme adayları Alper, Zübeyde, Nevzat, Emre, Nigar, Akın ve Eda oldu. 13 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde jüri üyelerine en iyi tabağı yapan yarışmacı bir hafta daha Masterchef'te kalmaya hak kazanıyor. TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında bu hafta elenen yarışmacı belli oldu.

Masterchef'te dün akşam kim elendi? Masterchef Zübeyde gitti mi?

MASTERCHEF ZÜBEYDE GİTTİ Mİ?

Masterchef Türkiye'ye bu hafta veda eden isim Zübeyde oldu.

41 yaşındaki Zübeyde Yaşlak, İstanbul Beylikdüzü'nden katılıyor ve 3 çocuk annesi bir aşçı. Yemek yapma konusundaki tutkusu ve MasterChef Türkiye 2024'teki başarılı performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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