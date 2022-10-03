TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. MasterChef son bölüm kim elendi ve MasterChef eleme adayları kim oldu merak ediliyor. 2 Ekim MasterChef elenen isim kim oldu araştırılıyor. Peki, MasterChef'te dün akşam kim elendi? 2 Ekim Pazar MasterChef kim elendi? İşte detaylar...

Masterchef yarışması seyirciler tarafından yoğun ilgiyle izleniyor. 2 Ekim 2022 MasterChef elenen isim kim oldu ve MasterChef son bölüm kim elendi merak ediliyor. MasterChef eleme adayları kim oldu sorusuna yanıt aranıyor. Peki,MasterChef'te dün akşam kim elendi? 2 Ekim Pazar MasterChef kim elendi? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

MasterChef yarışmasında son bölüm kim elendi merak ediliyor. Dün akşam MasterChef yeni bölümde elenen isim Kaan oldu.

2 EKİM PAZAR MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Dün akşam yayınlanan bölümde eleme yarışmasında Danilo Şef'in tarifi olan Osso Buco Ai Mille Colori Con Risotto Allo Zafferano yemeği yapıldı. Yapılan yemekler sonucunda yarışmacılardan Kaan MasterChef'e veda etti.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?