MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 5 Eylül MasterChef'te eleme adayları kim oldu?
Popüler yemek yarışması MasterChef'te 5 Eylül tarihinde dokunulmazlık oyununu hangi yarışmacı, hangi takım kazandı ve eleme adayları kimler oldu? Merak ediliyor. Yarışmanın son durumu hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.
Bu hafta takımların kaptanları olarak Kaan Mavi takım kaptanı, Ezgi ise Kırmızı takım kaptanı olarak seçildi. Mavi takım sadece erkeklerden, Kırmızı takım ise sadece kadınlardan oluştu. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 5 Eylül MasterChef'te eleme adayları kim oldu? Detaylar haberimizde...
MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİM?
- Kaan (Kaptan)
- Akın
- Alper
- Kerem
- Hakan
- Onur
- Semih
- Emre
- Nevzat
- Muratcan
KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİM?
- Ezgi (Kaptan)
- Ayşe
- Zeynep
- Eda
- Beril
- Beyza
- Yudum
- Nigar
- Şirin
- Zübeyde
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Nigar, Beril, Muratcan ve Alper bu haftanın eleme adayları oldu.
MASTERCHEF 5 EYLÜL YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE