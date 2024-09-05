MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 5 Eylül MasterChef'te eleme adayları kim oldu?

Bu hafta takımların kaptanları olarak Kaan Mavi takım kaptanı, Ezgi ise Kırmızı takım kaptanı olarak seçildi. Mavi takım sadece erkeklerden, Kırmızı takım ise sadece kadınlardan oluştu. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 5 Eylül MasterChef'te eleme adayları kim oldu? Detaylar haberimizde...

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİM?

Kaan (Kaptan) Akın Alper Kerem Hakan Onur Semih Emre Nevzat Muratcan

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİM?

Ezgi (Kaptan) Ayşe Zeynep Eda Beril Beyza Yudum Nigar Şirin Zübeyde

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Nigar, Beril, Muratcan ve Alper bu haftanın eleme adayları oldu.

MASTERCHEF 5 EYLÜL YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE