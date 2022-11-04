Türkiye'nin sen sevilen yemek yarışması MasterChef'te rekabet kıyasıya devam ediyor. İzleyiciler tarafından beğeni ve yoğun ilgi gören programın son bölümünde MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Sorusu, yarışmanın izleyenleri tarafından merak ediliyor. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 3 Ekim MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef son bölümde eleme adayları kimler oldu?

Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Sorusu, yarışmanın son bölümünü kaçıran kişiler başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak ediliyor ve gün içerisinde araştırılıyor. Konuya ilişkin sıklıkla araştırılan ve merak edilen bir diğer konu ise MasterChef son bölümde eleme adayları kimler oldu? Sorusu oluyor. Bu haberimizde izleyiciler tarafından merak edilen MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Sorularını yanıtladık. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 3 Ekim MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef son bölümde eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

3 Kasım tarihinde yayınlanan bölümde, jürinin değerlendirmesi ardından mavi takımda yer alan ve oyunun en başarılı yemeği yapan Gamze dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Mavi takımda dokunulmazlığın sahibi olan Gamze, Burak Kaya'yı eleme potasına yolladı. Mavi takımın yarışmacıları ise takım oylamasında Büşra'yı seçerek eleme adayları arasında gönderdi.