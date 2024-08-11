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Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Ağustos Masterchef'te eleme adayı kim oldu?

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Masterchef yarışmasında bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. TV8'de yayınlanan Masterchef' programında eleme adayı kim olduğu merak ediliyor. İzleyiciler, "10 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Önceki günlerde oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından Serhat, Deniz, Beyza, Muratcan, Çağlar ve Ayşe eleme adayı olarak belirlenmişti. Peki, Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef, 10 Ağustos Cumartesi akşamı yayınlanan yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına topladı. Bu hafta Masterchef'te son eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı hangi takım kazandığı sık sık araştırılıyor. Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Popüler yarışma programı Masterchef, 10 Ağustos Cumartesi akşamı yayınlanan bölümüyle izleyicilerle buluştu. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, haftanın son dokunulmazlık oyunu için mutfakta ter döktü. Şeflerin belirlediği menüyü eksiksiz bir şekilde hazırlamak için yarışmacılar arasında büyük bir rekabet yaşandı. Ancak dokunulmazlık oyununu kazanan taraf henüz açıklanmadı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef yarışması yayınlandığı yeni bölümde eleme adayı belli oldu. MasterChef Türkiye 2024'ün eleme adayı Nigar oldu.

Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Ağustos Masterchef'te eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF BU HAFTA ELEME ADAYLARI KİMLER?

Serhat

Deniz

Beyza

Muratcan

Çağlar

Ayşe

Nigar

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

MasterChef MasterChef Tv8 Tv8 Televizyon Gündem Yaşam Haberler

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