Cheesburger tarifi! 24 Ekim MasterChef Cheesburger nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, en lezzetli Cheesburger'i yapmak için kıyasıya yarıştı. Cheesburger, burger lezzetlerini sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif. Kıyma, soğan, tuz, karabiber ve ketçapla hazırlanan köfte, hamburger ekmeği ve cheddar peyniri ile birleşerek ağızda dağılan bir lezzet sunuyor. İşte evde kolaylıkla yapabileceğiniz Cheesburger tarifi.

Burger lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Cheesburger ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Cheesburger nasıl yapılır? Cheesburger nedir? Cheesburger nasıl yapılır, Cheesburger yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Cheesburger yapıldı, evde klasik Cheesburger yapıldı! İşte en güzel Cheesburger!

CHEESBURGER TARİFİ!

Cheeseburger için : Soğan

Köftesi için : Yarım çay kaşığı karabiber, 500 gram dana döş kıyma, yarım çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı ketçap

Üzeri için : 3 adet hamburger ekmeği, 3 dilim cheddar peyniri

YAPILIŞI

Soğanı piyazlık doğrayın. Soğanları kızgın tavaya zeytinyağı koyup karamelize olana kadar pişirin.

Kıymanın içine tuz, karabiber ve ketçabı ekleyip iyice yoğurun. Köfte harcını 3 eşit parçaya ayırın ve köfte şekli verin.

Bir tavayı kızdırın. Köfteleri önlü arkalı tavada mühürleyin. Sonra köfteleri önceden 180 derece ısıtılmış fırında pişirin. Fırından çıkarmadan 2-3 dakika önce cheddar peynirlerini burgerin üzerine yerleştirin.

Hamburger ekmeğinin tabanına köfteyi yerleştirin, üzerine soğan ve damak tadınıza göre domates ve turşu koyup üzerini kapatın. Afiyet olsun.