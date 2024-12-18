MasterChef'te ceketi kim kazandı? MasterChef 2. ceketin sahibi kim oldu?

Masterchef'te ceketi Kerem mi kazandı ve MasterChef 2. ceketin sahibi kim oldu soruları gündemde. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında dün akşam ikinci ceket için kıyasıya bir mücadele vardı. MasterChef'te ceketi kim kazandı? MasterChef 2. ceketin sahibi kim oldu? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE BİRİNCİ CEKETİ KİM KAZANDI?

MasterChef'in yeni bölümünde şeflerin puanlamasıyla en yüksek puanı alan yarışmacı, ilk 6'ya girerek büyük bir başarıya imza attı. İlk ceketi kazanan isim ise Beyza oldu.

MASTERCHEF'TE İKİNCİ CEKETİ KİM KAZANDI?

MasterChef'te ilk 6'ya kalmayı başaran ve ikinci ceketi kazanan yarışmacı Kerem oldu.