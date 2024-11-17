İkinci etaba geçe 6 yarışmacıdan acı biber ve çikolata ile yaratıcılıkları sergilenmeleri istendi. Tabaklardan birine Danilo Şef'in önerisi ve diğer şeflerin onayıyla sezonun ikinci kaşığı atıldı. MasterChef'te bu sene kaç kaşık atıldı, kimlere kaşık atıldı?

MASTERCHEF'TE KAŞIK NE ANLAMA GELİYOR?

Kaşık atmak terimi, 'benim sana öğretecek bir şeyim kalmadı' demektir. Şefler arasında öğrencilerinin yemeklerini tadan ve hiç bir eksik bulmadıklarında başarılarını göstermek için yaptığı bir harekettir.



MASTERCHEF'TE BU SENE KAÇ KAŞIK ATILDI?

2024 sezonundailk kaşık alan yarışmacı Ezgioldu.

2024 sezonunda ise ikinci kaşık alan yarışmacı Onuroldu.