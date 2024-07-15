Masterchef'te ana kadroya giren 3. kişi kim? Ana kadroda kimler var? MasterChef yeni bölüm tanıtımı izle!

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor. İzleyiciler, ana kadroya giren isimleri merak ediyor. Dün yayınlanan bölümde 3. olarak kim ana kadroya girdi araştırılıyor. Peki, Masterchef'te ana kadroya giren 3. kişi kim? Ana kadroda kimler var?

MASTERCHEF 15 TEMMUZ YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI MI?

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

15 TEMMUZ YENİ BÖLÜM TANITIMINİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MASTERCHEF KONUSU NE?

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?