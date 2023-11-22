22 Kasım yeni bölümü ile ekrana gen MasterChef'te kaşık heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununda kaşık atma performansına yaklaşan yarışmacılar heyecanla beklediler. Peki, MasterChef'te altın kaşığı kim kazandı?

Masterchef'te kim kaşık aldı? sorusu merak ediliyor. Dün akşam yeni bölüm ile ekrana gelen Masterchef'te takı oyunu ve dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda ise Danilo Şef kaşık atmaya yaklaştı. Peki, Masterchef'te altın kaşığı kim kazandı?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım kaptanı Alican oldu. Kırmızı takım kaptanı da Batuhan oldu.

Mavi Takım : Esra, Cemre, Hasan, Barbaros, Dilara

Kırmızı Takım: Tahsin, Tolga, Sergen, Eren, Kıvanç

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Masterchef All Star'da veda eden son isim Ayaz oldu.

Ayaz şu sözleri söyledi: Sosumu bilerek değil fark etmeden attım. Bugün benim için kötü bir gün. Tarihe yazdım. Hayat devam ediyor. Yaşım daha 24. Yolun başındayız. Başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Nasibimiz buraya kadar. Benim hayalim şampiyonluktu. Günüm değildi ve kaybettim.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından Eylül 20120 tarihinde ise TV20'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 20120'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2020'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF'TE ALTIN KAŞIĞI KİM KAZANDI?

22 Kasım MasterChef altın kaşık Dilara'ya atıldı.