Üye Girişi
Haberler
Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto

Salondaki protesto Erdoğan'ı kızdırdı: Siyonistlerin ağzı, dili olma

 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 8 özel hastaneye kayyum atandı

İstanbul'da 8 özel hastaneye kayyum atandı

 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı

Bu kez her şeyi bıraktı

MasterChef'te 3. eleme adayı kim oldu? MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef'te 3. eleme adayı kim oldu? MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tv8'de yayınlanan MasterChef yarışmasında 3. dokunulmazlığı kim kazandı ve MasterChef eleme adayları açıklandı mı merak ediliyor. Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu? MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Masterchef'te eleme adayı kim oldu ve MasterChef yarışmasında bu hafta eleme adayları belli oldu mu soruları gündeme geliyor. MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Tv8'de yayınlanan MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

MasterChef'te 3. eleme adayı kim oldu? MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te bu hafta eleme adayları:

  1. Kaan
  2. Şirin
  3. Semih
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Balıkları pişirecekti, poşeti açınca çığlık atmaya başladı
img

İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket
img

Pet şişelerde yeni dönem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yenidoğan çetesi özel hastaneler listesi! İstanbul'da kayyum atanan özel hastaneler nerede? Baba Vanga'nın 2025 kehanetleri nedir? Baba Vanga 2025 yılı Türkiye için ne dedi? GRAM ALTIN FİYATI! 29 Kasım çeyrek altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Özgür Özel'e soruşturma mı açıldı, suçu ne? CHP lideri Özgür Özel'e neden soruşturma başlatıldı? Antalyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kocaelispor-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor-Adanaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTISI | Asgari ücret toplantısı ne zaman, 2025 asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 29 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? MasterChef'te 3. eleme adayı kim oldu? MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef 29 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Green Card sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nereden öğrenilir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.