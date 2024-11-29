MasterChef'te 3. eleme adayı kim oldu? MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Masterchef'te eleme adayı kim oldu ve MasterChef yarışmasında bu hafta eleme adayları belli oldu mu soruları gündeme geliyor. MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Tv8'de yayınlanan MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te bu hafta eleme adayları: