MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

Masterchef'te eleme adayı kim oldu ve MasterChef yarışmasında bu hafta eleme adayları belli oldu mu soruları gündeme geliyor. MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te üçüncü dokunulmazlık oyunu İskenderun'da gerçekleştirildi. Yarışmacılar, İskenderun'un yöresel lezzetlerini hazırlayarak mücadele etti. MasterChef 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli değildir.

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu hafta oynanan 150 Bin TL değerindeki büyük ödülü Erim kazandı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te bu hafta eleme adayı Kaan ve Semih oldu.