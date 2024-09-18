Masterchef'te 17 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?

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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu. Ardından, mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı ve yarışı kazanan isim Alper oldu. Haftanın ilk eleme adayları Şirin ve Kerem oldu.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Bu haftanın mavi takım Kaptanı Alper olurken kırmızı takım kaptanı ise Erim oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?