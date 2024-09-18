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Masterchef'te 17 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?

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TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında eleme adayları merak ediliyor. Yarışmada dün akşam (17 Eylül Salı) eleme adayları kim oldu ve Masterchef'te kim elendi merak ediliyor. Masterchef eleme adayları kim oldu ve dün akşam Masterchef kim veda ettiği soruları araştırılıyor. Peki, Masterchef eleme adayları kim oldu? Dün akşam Masterchef'te kim elendi?

Masterchef eleme adayları kim oldu ve dün akşam Masterchef kim potaya girdi soruları gündeme geliyor. Masterchef eleme adayları kim oldu? Dün akşam (17 Eylül) Masterchef kim potada? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef eleme adayları kim oldu? Dün akşam Masterchef kim potada? Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef'te potaya kimler girdi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu. Ardından, mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı ve yarışı kazanan isim Alper oldu. Haftanın ilk eleme adayları Şirin ve Kerem oldu.

Masterchef'te 17 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Bu haftanın mavi takım Kaptanı Alper olurken kırmızı takım kaptanı ise Erim oldu.

Masterchef'te 17 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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