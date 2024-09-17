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MasterChef Taze Fasulye tarifi! En güzel Taze Fasulye tarifi! Taze Fasulye tarifi nasıl yapılır? Taze Fasulye için malzemeler!

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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Taze Fasulye hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Taze Fasulye hazırladı. Peki, Taze Fasulye tarifi nedir? Taze Fasulye nasıl yapılır? Taze Fasulye nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Taze Fasulye aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Taze Fasulye tarifi nasıl yapılır? Taze Fasulye nedir? Taze Fasulye nasıl yapılır, Taze Fasulye yapılırken nelere dikkat edilir

TAZE FASULYE YEMEĞİ MALZEMELERİ

• Yarım kg taze fasulye

•2 adet domates

•1 adet kuru soğan

•Kırmızı pul biber

•1,5 yemek kaşığı salça

•Karabiber

•Zeytinyağı

•Tuz

YAPILIŞI

1. Taze fasulyeleri yıkadıktan sonra ayıklayıp doğrayalım.

2. Düdüklü tencerenin içerisine zeytinyağı gezdirelim. Kuru soğan doğrayalım, soğanlar kavrulduktan sonra salçayı, doğranmış domatesi, taze fasulyeyi ve baharatları ilave edelim. 5-6 dakika kısık ateşte kavuralım.

3. Yaklaşık 3 su bardağı kadar su ilave edelim ve düdüklü tencerenin kapağını kapatalım.

4. 15 dakika pişirelim.

PÜF NOKTALARI

• Taze fasulyenin pişme süresi fasulyenin cinsine göre değişiklik gösterebilir.

• Taze fasulye düdüklüde kaç dakikada pişer? sorusunun yanıtı genellikle 15 dakikadır.

• Yemeğinizi düdüklü tencerede pişirmeyecekseniz, pişme aşaması 45 dakikayı bulabilir. Taze fasülyeyi daha çabuk pişirmek için tuzunu ocağın altını kapatmaya yakın atın, çünkü ilk aşamada atılan tuz fasulyelerinizi sertleştirebilir.

FAYDALARI

• İçerisinde yüksek miktarda lif bulunmaktadır.

• Sindirim sistemini olumlu yönde etkiler, kabızlığa iyi gelir.

• Kolestrolü düzenler.

• Taze fasulye vücut direncini arttırır.

• İçerisinde bol miktarda A vitamini bulunmaktadır.

• Göz sağlığına etkisi büyüktür.

• Vücut ve beden yorgunluğunu giderir.

• Akciğer hastalıklarının tedavisinde etkisi büyüktür.

• Kandaki şeker miktarını düşürür.

• Bol miktarda demir içerir.

• Böbreklerdeki kum ve taşların düşmesine yardımcı olur.

DERİN DONDURUCUDA NASIL SAKLANIR?

• Fasulyeler temizlendikten sonra kırılır. Domateslerin kabukları soyulur ve küp küp doğranır.

• İlk önce domatesler daha sonra fasulyeler bir tencerede pişirilir.

• Fasulyeler soğuduktan sonra 1'er yemeklik buzdolabı poşetine konur.

• Daha sonra derin dondurucuya kaldırılır.

KONSERVESİ NASIL YAPILIR?

• Fasulyelerinizi pişme aşamasındayken daha tam solmadan, sıcak bir şekilde kavanozlara doldurun.

• Kavanoza doldurduğunuz yemeğinizin ağzını konserve kapağı ile sıkıca kapatmanız gerekir.

• Ağzı kapatılan fasulye konservesini kaynayan su içine bırakın ve 10 dakika kadar kaynatın.

• Kaynar sudan çıkarılan kavanozun ağzını bir kez daha sıkın ve ters çevrili duracak şekilde, uygun bir yerde soğuyana kadar bekletin.

KAÇ KALORİDİR?

Orta porsiyon taze fasulye yemeği yaklaşık olarak 31,3 kaloriye denk gelmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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