TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmacılardan Tayfun Genç'in hayatı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Tayfun kimdir? MasterChef Tayfun nereli, kaç yaşında? Tayfun Genç Instagram hesabı! İşte detaylar...

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Burak Kaya, Serpilay, Tayfun, Büşra, Yağız ve Metin arasında eleme heyecanı yaşandı. İki aşamalı eleme oyununda en başarısız yemeği yapan Tayfun, yarışmaya veda etti. Yarışmaya veda eden Tayfun Genç'in hayatı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Tayfun kimdir? MasterChef Tayfun nereli, kaç yaşında? Tayfun Genç Instagram hesabı! Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF TAYFUN KİMDİR?

Tayfun Genç, yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. 11 yıldır mesleğin içinde olan Tayfun Genç profesyonel bir aşçıdır. Aslen Giresunlu'dur. Evli ve bir çocuk babası olan Tayfun Genç MasterChef'te 1. ve 2. turu başarıyla geçmiştir. Bugün 10 Ağustos 2022 MasterChef 3. turda mücadele ediyor. 3. turda final bölümüne kaldı.

MASTERCHEF TAYFUN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MasterChef yarışmacılarından Tayfun Genç, 30 yaşında aslen Giresunlu'dur.