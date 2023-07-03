Masterchef Tayfun kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef 2023 Tayfun Genç kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı ne?

Masterchef 2023 yeni sezon yarışmacıları kimler olacak merak edildi. Yeni sezon Masterchef All Star yapılacak, eski yarışmacılar yer alacak. Masterchef All Star'da yer alan isimlerden birisi de Tayfun Genç oldu. Peki, Masterchef Tayfun Genç kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Tayfun Genç kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef 2023 yeni sezonu başladı. Yeni sezonda eski yarışmacılar olacak. İzleyiciler yeni sezon yarışmacılarını merak etti. Yeni sezona katılacak isimlerden birisi de Tayfun Genç oldu. Peki, Masterchef Tayfun Genç kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı? Masterchef Tayfun Genç hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? Masterchef Tayfun Genç All Star kadrosuna dahil oldu mu? Masterchef Tayfun Genç ana kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

MASTERCHEF TAYFUN KİMDİR?

Tayfun Genç, yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. 11 yıldır mesleğin içinde olan Tayfun Genç profesyonel bir aşçıdır. Aslen Giresunlu'dur. Evli ve bir çocuk babası olan Tayfun Genç geçen sezon MasterChef 2022'de 1. ve 2. turu başarıyla geçmişti. Bu hafta ise Masterchef All Star ana kadroya kalmak için yarışıyor.

Tayfun Genç Masterchef 2023'te ana kadroya katılmak için mücadele edecek.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Tayfun Genç'in İnstagram'da 29 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "tayfunngncc" şeklindedir.

MASTERCHEF TAYFUN HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Tayfun Genç 6. sezonda yani 2022 yılında yarışmıştır.