Masterchef Tayfun evli mi, çocuğu var mı, eşi kimdir? Masterchef 2022 Tayfun Genç kimdir?

Masterchef 2022 devam ederken yarışmacıların eşleri kimlerdir, çocukları kimdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Tayfun Gençoldu. Peki, Masterchef Tayfun evli mi, çocuğu var mı, eşi kimdir? Masterchef 2022 Tayfun Gençkimdir? İşte detaylar...

Masterchef 2022'nin ana kadroya katılan ismi Tayfun Genç evli mi merak ediliyor. Peki, Masterchef Tayfun evli mi, kaç yaşında, doğum tarihi ne? Masterchef Tayfun Gençkimdir?

MASTERCHEF TAYFUN GENÇ EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Masterchef Tayfun Genç evli ve 30yaşındadır. Tayfun Genç evli ve bir çocuk babasıdır.

TAYFUN GENÇ KİMDİR?

Tayfun Genç 30 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. 11 yıldır mesleğin içinde olan Tayfun Genç profesyonel bir aşçıdır. Aslen Giresunlu'dur. Evli ve bir çocuk babası olan Tayfun Genç Masterchef'te 1. ve 2. turu başarıyla geçmiştir. Bugün 10 Ağustos 2022 Masterchef 3. turda mücadele ediyor. 3. turda final bölümüne kaldı. Masterchef Tayfun 3. turda en iyi tabağı çıkartarak ana kadroya katılan 9. yarışmacı oldu.