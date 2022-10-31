TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışması heyecanla devam ediyor. Masterchef'e kim veda etti, Masterchef'te dün akşam elenen yarışmacı kim oldu ve Masterchef Tayfun elendi mi merak ediliyor. Peki, MMasterchef Tayfun elendi mi? Masterchef'te dün akşam kim elendi?

Masterchef yarışması seyirciler tarafından yoğun ilgiyle izleniyor. Masterchef'te dün akşam kim elendi ve Masterchef Tayfun elendi mi merak ediliyor. Masterchef'te dün akşam kim elendi Masterchef eleme adayları kim oldu sorusuna yanıt aranıyor. Masterchef son bölüm kim elendi? Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef Tayfun elendi mi? Masterchef'te dün akşam kim elendi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF TAYFUN ELENDİ Mİ?

Bu hafta Masterchef yarışmasının eleme adayları Yağız, Metin,Tayfun, Büşra, Burak ve Serpilay oldu. Masterchef yarışmasında bu hafta Tayfun elendi.

MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

Masterchef yarışmasında dün akşam elenen isim Tayfun oldu. Bu hafta Masterchef yarışmasının eleme adayları Yağız, Metin,Tayfun, Büşra, Burak ve Serpilay oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?