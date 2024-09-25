MasterChef tavuklu tajine tarifi! En güzel tavuklu tajine tarifi! Tavuklu tajine nasıl yapılır? Tavuklu tajine için gerekli malzemeler!

Tavuk yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif tavuklu tajine aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, tavuklu tajine nasıl yapılır? Tavuklu tajine nedir? Tavuklu tajine nasıl yapılır, tavuklu tajine yapılırken nelere dikkat edilir?

TAVUKLU TAJİNE MALZEMELERİ

0.9 kg derisiz ve kemiksiz tavuk incik

2-3 diş kıyılmış sarımsak

2 doğranmış soğan

2 limon

1/4 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı tavuk suyu

1 çay kaşığı kaya tuzu

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı chili biber

1 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı toz zencefil

1/2 çay kaşığı kişniş

1/4 çay kaşığı tarçın

1/3 su bardağı yeşil zeytin

1 çay kaşığı smen

TAVUKLU TAJİNE NASIL YAPILIR?

İlk olarak limonların kabuklarını yavaşça soyun, ardından limonları ince ince doğrayın ve kabukları pişirmek için saklayın. Kaseyi alın ve tavuk, kişniş, zencefil, soğan, sarımsak, biber, maydanoz, tuz, zerdeçal ve ekleyin. Evinizde safran, ras el hanout ve smen varsa, bu malzemeleri de ekleyebilirsiniz.

Dah sonra tajin kabını alın ve altını rafine edilmemiş zeytinyağı ile kaplayın. Marine etmek için buzdolabınıza bıraktığınız tavuğu çıkarın ve etli kısmı altta kalacak şekilde tavuğu ilave edin ve soğanları tavuğun her tarafına yayın. Pişirmek için beklettiğimiz limonların limon kabuklarını ve soğanı tajin kabına ekleyin ve kalan yağı tavuğun üzerine gezdirin. Kaba 1/4 su bardağı su ekleyin, kapağını iyice kapatın ve orta ateşte bir ısı yayıcı üzerinde tutun. Şimdi, kaynadığını duyana kadar tajin ısı difüzörünün üzerinde birkaç dakika bekletin. Kap 20 dakika içinde kaynamadıysa, alevi birkaç dakika hafifçe artırın ve daha sonra hızlı değil, pürüzsüz bir kaynatma sağlamak için düşük ısı alevine geçebilirsiniz.

Son olarak,tavuğu 80-90 dakika araları kabarmayacak şekilde pişirdikten sonra etli kısmı yukarı kalacak şekilde ters çevirin ve tekrar üzerini örtüp 45 dakika kadar tavuğun yumuşaması için pişmeye bırakın.