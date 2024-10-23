MasterChef tavuklu büryan tarifi! En güzel tavuklu büryan tarifi! tavuklu büryan tarifi nasıl yapılır? Tavuklu büryan için malzemeler!

Türk mutfağı tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif tavuklu büryan aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, tavuklu büryan tarifi nasıl yapılır? Tavuklu büryan nedir? Tavuklu büryan nasıl yapılır, tavuklu büryan yapılırken nelere dikkat edilir?

TAVUKLU BÜRYAN İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 domates Tuz, karabiber Sıvıyağ Tavuk suyu

3 su b.pirinç

12 adet tavuk baget

3 biber

Öncelikle pilav tavasına sıvıyağ ve pirinç alınarak kavrulur.

Sonra üzerine doğranmış biber eklenerek kavrulmaya devam edilir.

Ardındandomates de eklendikten bir süre sonra tepsiye alınır.

Son olarak üzerine haşlanmış tavuk bagetleri ve alabildiği kasar tavuk suyu verilerek pişirilir.

Afiyet olsun.