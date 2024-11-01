MasterChef Tarhana çorbası tarifi! Tarhana çorbası nasıl yapılır, malzemeler neler?

Tarhana çorbası tarifi nedir ve Tarhana çorbası nasıl yapılır soruları gündeme geliyor. Tarhana çorbası hangi yöreye ait ve ev yapımı Tarhana nasıl yapılır soruları birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Özellikle kış aylarında sıkça tüketilen Tarhana çorbası tarifi haberimizin detaylarındadır...

TARHANA ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

3 yemek kaşığı toz tarhana

5 su bardağı su (isteğe göre et suyu da kullanılabilir)

1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber, pul biber (isteğe göre)

TARHANA ÇORBASI NASIL YAPILIYOR?

Küçük bir kasede tarhanayı 1 su bardağı su ile karıştırarak 10-15 dakika kadar bekletin. Tarhananın yumuşaması ve topaklanmaması için bu adım önemlidir.

Çorbayı pişireceğiniz tencereye tereyağı veya zeytinyağını koyup eritin. Ardından salçayı ekleyin ve birkaç dakika kokusu çıkana kadar kavurun. Dilerseniz ezilmiş sarımsağı da bu aşamada ekleyebilirsiniz.

Yumuşayan tarhanayı tencereye ekleyin ve sürekli karıştırarak kavrulmuş salçayla iyice karıştırın.

Kalan 4 su bardağı suyu (veya et suyunu) ekleyin ve orta ateşte kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Karıştırmayı bırakmamaya özen gösterin; böylece çorba pürüzsüz olur ve topaklanmaz.

Çorba kaynamaya başladıktan sonra tuz, karabiber ve pul biber ekleyin. Kısık ateşte 10-15 dakika daha pişirin.

Çorbanızı sıcak olarak servis edin. Üzerine tereyağı ve nane sosu gezdirebilir veya yanında kıtır ekmekle sunabilirsiniz.