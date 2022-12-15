TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Eski sezon yarışmacılardan Tanya'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Tanya kimdir, ne iş yapıyor? MasterChef Tanya kaç yaşında, nereli? MasterChef Tanya Kilityalı Instagram hesabı!

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Aralık MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef Mavi takımda dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Eski sezon yarışmacılardan Tanya'nın hayatı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri Tanya Kilityalı'nın hayatını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef Tanya kimdir, ne iş yapıyor? MasterChef Tanya kaç yaşında, nereli? MasterChef Tanya Kilityalı Instagram hesabı!

MASTERCHEF TANYA KİMDİR?

26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu. 2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Kilitkayalı, Kıbrıs Mutfağı üzerine ailesi ile birlikte bir restoran işletiyor.