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Masterchef Tanya kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef Tanya Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi?

Masterchef Tanya kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef Tanya Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi?
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Masterchef'te konuk olan isimlerden birisi Tanya Kilitkayalı oldu. Peki, Masterchef Tanya Kilitkayalı kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef Tanya Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef Tanya Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı,bugün merak edildi. Masterchef Tanya Kilitkayalı hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? İşte Masterchef Tanya Kilitkayalı hakkında detaylar...

MASTERCHEF TANYA KİMDİR?

26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu. 2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Kilitkayalı, Kıbrıs Mutfağı üzerine ailesi ile birlikte bir restoran işletiyor.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Tanya Kilitkayalı'nın İnstagram'da 133 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "tanyakilitkayali" şeklindedir.

MASTERCHEF TANYA HANGİ YIL YARIŞTI?

Masterchef Tanya Kilitkayalı 4. sezonda yani 2020 yılında yarışmıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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