Masterchef Tanya kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef 2023 Tanya Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı ne?

Masterchef 2023 yeni sezon yarışmacıları kimler olacak merak edildi. Yeni sezon Masterchef All Star yapılacak, eski yarışmacılar yer alacak. Masterchef All Star'da yer alan isimlerden birisi de Tanya Kilitkayalı oldu. Peki, Masterchef Tanya Kilitkayalı kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Tanya Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef 2023 yeni sezonu başladı. Yeni sezonda eski yarışmacılar olacak. İzleyiciler yeni sezon yarışmacılarını merak etti. Yeni sezona katılacak isimlerden birisi de Tanya Kilitkayalı oldu. Peki, Masterchef Tanya Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı? Masterchef Tanya Kilitkayalı hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? Masterchef Tanya Kilitkayalı All Star kadrosuna dahil oldu mu? Masterchef Tanya Kilitkayalı ana kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

MASTERCHEF TANYA KİMDİR?

26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu. 2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Kilitkayalı, Kıbrıs Mutfağı üzerine ailesi ile birlikte bir restoran işletiyor.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Tanya Kilitkayalı'nın İnstagram'da 133 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "tanyakilitkayali" şeklindedir.

MASTERCHEF TANYA HANGİ YIL YARIŞTI?

Masterchef Tanya Kilitkayalı 4. sezonda yani 2020 yılında yarışmıştır.