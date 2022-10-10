Masterchef Tantuni'yi en iyi kim yaptı, kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? 10 Ekim Pazartesi Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu?
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Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü kaptanlık seçimi yarışmasında jüriler tantuni yapılmasını istedi. Yarışmacılar en iyi tantuni yapmak için kıyasıya mücadele etti. Kaptanlık oyununda 6 kişi arasında en iyi 2 tabak düello için seçildi. Peki, Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 10 Ekim Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? İşte detaylar...
Masterchef Türkiye'de 10 Ekim Pazartesi bugün ana kadroya seçilen 18 kişi bugün 1. mavi takım kaptanlığı için yarıştı. Yarışmada en iyi 6 kişi seçilecek ve 2 kişi final turuna kalacak. Peki, Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 10 Ekim Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? Masterchef 5. haftanın kaptanı kim olacak?
10 EKİM HANGİ YEMEK YAPILMASI İSTENDİ?
Kaptanlık seçme oyununda jüriler tantuniyapılmasını istedi. En iyi tantuni yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarışacak.
10 EKİM MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
10 Ekim Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, tantuniyapılmasını istedi. En iyi 6 tabak seçiliyor.
Seçilen en iyi 6 tabak:
- Çağatay
- Barış
- Tayfun
- Tolga
- Ayaz
- Atike
En iyi isimler birazdan açıklanacak.
6 tabak arasından en iyi 2 kişi :
- Düelloya çıkan 1. kişi : Ayaz
- Düelloya çıkan 2. kişi : Barış
Mavi takım kaptanlığı için düelloya çıkacak isimler Ayaz ve Barış oldu. İki isimden birisi bu haftanın Mavi kaptanı olacak.
MAVİ TAKIM KAPTANI : -
KIRMIZI TAKIM KAPTANI : -
Mavi takım kaptanı bugünkü bölümün sonunda belli olacak.