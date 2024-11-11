MASTERCHEF TANTUNİ TARİFİ! Tantuni nasıl yapılır, Tantuni malzemeleri neler?

Tantuni tarifi ve Tantuni nasıl yapılır merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasına bu akşam en iyi tantuni yapan mavi takım kaptanı oluyor. Tantuni nasıl yapılır, malzemeleri neler? Detaylar haberimizdedir…

TANTUNİ MALZEMELERİ NELER?

500 gram dana eti (tercihen antrikot ya da döş kullanılır, ince ince doğranmış)

1 adet soğan (ince doğranmış)

2 adet yeşil biber (ince doğranmış)

2-3 diş sarımsak (isteğe bağlı, ince doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kararbiber

Yarım limon suyu

Lavaş ekmeği (servis için)

Garnitür İçin:

Doğranmış domates

İnce doğranmış marulları

Tuz, nar ekşisi ve isteğe bağlı sumak

TANTUNİ NASIL YAPILIR?

Etin ince ince doğranmış parçalarını bir tavada sıvı yağ ile kavurun. Etler suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte pişirin. Soğanı ve biberleri doğrayıp etin içine ekleyin. Ardından sarımsak ve baharatları (tuz, pul biber, karabiber) da ekleyerek birkaç dakika daha pişirin. Etler ve sebzeler iyice karıştığında, limon suyunu da sıkıp karıştırın.