TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında haftanın ilk takım oyunununda hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef hangi takım kazandı, mavi takım mı kırmızı takım mı? İşte detaylar...

Masterchef takım oyununu kim kazandı?TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara gelecek. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ilk takım oyununu için yarıştılar. Takım oyununda hangi takımın kazandığı kimler olduğu merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri hangi takımın kazandığını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef hangi takım kazandı, mavi takım mı kırmızı takım mı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU!

31 Ekim akşamı Masterchef'te kaptanlık oyunu oynandı. Yapılan oyun sonrasında jüriler tarafından seçilen mavi takım kaptanı Görkem oldu. Görkem, kırmızı takımın kaptanı olarak Fatma Nur'u seçti. Her iki takımın kaptanı da kendi istekleri doğrultusunda takım oyuncularını seçtiler.

Mavi takımın oyuncuları; Görkem, Gamze, Metin, Büşra, Tolga, Ayaz, Burak Kaya olurken,

Kırmızı takım oyuncuları; Fatma Nur, Serpilay, Yağız, Kıvanç, Barış, Burak oldu.

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef yarışmasında haftanın ilk takım oyununda Kırmızı takım ve Mavi takım karşı karşıya geldi. Takım oyununu Kırmızı takım kazandı.