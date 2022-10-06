Türkiye'nin en sevilen yemek programlarından birisi olan Masterchef, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Son bölümü kaçıran vatandaşlar ise MasterChef takım oyununu kim kazandı, hangi yemekler yapıldı? Ve MasterChef dokunulmazlık ödülünü kim aldı? Sorularını araştırıyorlar. Peki, MasterChef takım oyununu kim kazandı, hangi yemekler yapıldı? MasterChef dokunulmazlık ödülünü kim aldı? MasterChef son bölümde neler oldu?

MasterChef takım oyununu kim kazandı? Sorusu, özellikle Masterchef programını kaçıran vatandaşar tarafından bir sonraki gün merak ediliyor ve sık sık araştırılıyor. MasterChef takım oyununu kim kazandı? Sorusu dışında merak edilen diğer sorular ise hangi yemekler yapıldı? MasterChef dokunulmazlık ödülünü kim aldı? MasterChef son bölümde neler oldu? Soruları oluyor. Peki, MasterChef takım oyununu kim kazandı, hangi yemekler yapıldı? MasterChef dokunulmazlık ödülünü kim aldı? MasterChef son bölümde neler oldu?

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı takım içerisinde yer alan yarışmacılar, dokunulmazlık ödülü için kıyasıya yarıştılar. Yarışmacılara sunulan Gulaş yemeğinin içerisinde 18 adet birbirinden farklı ürün olduğu bildirildi ve tadarak içerisinde bulunan ürünleri tahmin etmeleri istendi. Tabakları başarılı bulunan Görkem, Gamze ve Kıvanç ilk üçe kaldı. Dokunulmazlığı alan ise Görkem oldu.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

MasterChef'te bu haftanın eleme adayları ise şu isimler oldu; Metin, Tolga, Gamze ve Tayfun.

MASTERCHEF HANGİ YEMEKLER YAPILDI?

5 Ekim tarihinde yayınlanmakta olan Masterchef bölümünde Karadeniz yöresine ait olduğu bilinen 5 farklı yemek yapıldı. Bunlar ise şu yemeklerdi;