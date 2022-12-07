Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef 6 Aralık akşamı yine izleyiciyle buluştu. 6 Aralık tarihinde ekrana gelen yeni bölümünde takım dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oynandı. Masterchef izleyicileri ise Masterchef hangi takım kazandı 6 Aralık ? sorusuna yanıt aradı. Peki, Masterchef takım oyununu kim kazandı? 6 Aralık Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme potasında kimler var?

MasterChef Türkiye'de hayallerine veda eden isim Gamze oldu

Masterchef hangi takım kazandı 6 Aralık ? Masterchef seyircilerinin arattıkları sorulardan bir tanesi. 6 Aralık akşamında ekranlara gelen Masterchef yeni bölümü heyecanla takip edildi. Peki, Masterchef takım oyununu kim kazandı? 6 Aralık Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme potasında kimler var?

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in yeni bölümünde mavi takımın dokunulmazlığı kazanmasının ardından kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Görkem oldu.

MASTERCHEF KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU!

MasterChef Türkiye'de haftanın kaptanları belli oldu. Yağız mavi takım kaptanı olurken Büşra ise kırmızı takımın kaptanı oldu.

MAVİ TAKIM:

Yağız

Metin

Kıvanç

Tolga

KIRMIZI TAKIM:

Büşra

Görkem

Burak Kaya

Ayaz

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

MasterChef'in yeni bölümünde dokunulmazlık oyununun kazananı Mavi takım oldu. Kırmızı takımda gerçekleşen eleme sonrasında gecenin eleme adayı Ayaz oldu.