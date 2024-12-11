Üye Girişi
Haberler
Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü

3 sosyal medya platformu, aynı anda çöktü

 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı

16 yaş sınırı konuşuluyordu! Sosyal medyaya yeni düzenleme geliyor

 Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama

Ukrayna ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu! Tedirgin eden açıklama
Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar

Trump, Suriye konusunda niyetini açıkça söyledi

MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 11 Aralık Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?

MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 11 Aralık Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 MasterChef yeni bölümü yeni bölümü ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Peki, MasterChef Takım Oyunu kim kazandı?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 11 Aralık Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.

ANA KADRODA KİMLER VAR?
Ana Kadro:

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

14. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

18.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta MasterChef'te Emre elenen isim oldu.

BU HAFTA MAVİ KAPTAN KİM OLDU?
Kaptanlar:

MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 11 Aralık Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?


Mavi Takım : Kerem (K)

MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 11 Aralık Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?


Kırmızı Takım: Semih (K)

MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 11 Aralık Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?


MASTERCHEF TAKIM OYUNU KİM KAZANDI?

Haftanın dokunulmazlık oyununu henüz sona ermedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Fenerbahçe, Bilbao'ya boyun eğdi
img

3 sosyal medya platformu, aynı anda çöktü
img

"Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Borussia Dortmund Barcelona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Borussia Dortmund Barcelona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Manchester City CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Benfica Bologna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İnstagram Whatsapp çöktü mü 11 Aralık Çarşamba? WP çöktü mü, Whatsapp'a ne oldu? Siber saldırı mı oldu? Sosyal medya, Whatsapp, İnstagram, Facebook kim saldırdı,? Instagram ne zaman düzelecek 11 Aralık Çarşamba! Whatsapp ne zaman düzelecek 11 Aralık Çarşamba? Türk Telekom çöktü mü? 11 Aralık Türk Telekom ne zaman düzelecek? Sosyal medya çöktü mü 11 Aralık Çarşamba? İnternet çöktü mü? 11 Aralık Çarşamba internet neden çekmiyor, çöktü mü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.