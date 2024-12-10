MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 10 Aralık Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?
2024 MasterChef yeni bölümü yeni bölümü ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Peki, MasterChef Takım Oyunu kim kazandı?
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 10 Aralık Salı Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?
MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?
Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.
ANA KADRODA KİMLER VAR?
Ana Kadro:
1. Zeynep
2. Hakan
3. Onur
4. Ümmühan
5. Deniz
6. Çağlar
7. Serhat
8. Alper
9. Ayşe
10. Beril
11. Semih
12. Eda
13. Muratcan
14. Zeynep
15. Nigar
16.Beyza
17.Emre
18.Kaan
19.Kerem
20.Nevzat
GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Geçtiğimiz hafta MasterChef'te Emre elenen isim oldu.
BU HAFTA MAVİ KAPTAN KİM OLDU?
Kaptanlar:
Mavi Takım : Kerem (K)
Kırmızı Takım: Semih (K)
MASTERCHEF TAKIM OYUNU KİM KAZANDI?
Haftanın dokunulmazlık oyununu henüz sona ermedi.