Masterchef Tahsin ve Burcu neden yok, nerede, ödül oyununda niye yoklar? Masterchef 14 Temmuz Mavi takımdan Tahsin ve Kırmızı takımdan Burcu niye yok?

Masterchef 2023'te bugün ödül oyunu oynanıyor. Bugünkü ödül oyununda mavi takımdan Tahsin ve Kırmızı takımdan ise Burcu gözükmedi. Bunun ardından izleyiciler, Masterchef Tahsin ve Burcu neden yok, ödül oyununda niye yoklar? Masterchef 14 Temmuz Mavi takımdan Tahsin ve Kırmızı takımdan Burcu niye yok? merak etti. İşte detaylar...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef Tahsin ve Burcu neden yok, ödül oyununda niye yoklar? Masterchef 14 Temmuz Mavi takımdan Tahsin ve Kırmızı takımdan Burcu niye yok? Tahsin ve Burcu geri dönecek mi?

MASTERCHEF TAHSİN VE BURCU BUGÜN NEDEN YOK?

Masterchef'te bugün 100 bin TL'lik ödül oyunu oynanıyor. Bugün ödül oyununda Mavi takımdan Tahsin ve Kırmızı takımdan ise Burcu yer almadı. Bunun ardından izleyiciler yer almayan 2 yarışmacıyı merak etmişti. Masterchef'te bugünkü ödül oyununda Tahsin ve Burcu neden yok bilinmiyor, henüz bir açıklama yapılmadı.

Somer Şef tarafından yapılan açıklamaya göre Masterchef'te Burcu hastalığından dolayı bugün yarışmada yer almadı.

MASTERCHEF TAHSİN KİMDİR?

MasterChef Türkiye kadrosuna giren Tahsin Küçük 15 Haziran 1997 Kocaeli doğumludur. 23 yaşındaki Tahsin Küçük aslen Trabzonludur. Kocaeli'de doğan Tahsin Küçük, Ulu Gazi İlköğretim okulunu bitirdikten sonra liseyi de Yunus Emer Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır.

El lezzetine inandığını söyleyen Tahsin Küçük, büyük ihtimalle şampiyon olacağını düşündüğünü belirtti. Bunun bir eleme olduğunu ve elemenin en iyi yemeğini yaptığını ifade etti. 13 yaşında mutfağa girdiğini, bulaşıkçılıktan başladığını ve 10 yıldır yemek işinde olduğunu söyledi.

MasterChef Türkiye 2021 eleme turunda şeflere firik keşkeğinde konfit somon hazırlayan ve Jürinin beğenisini kazanan Tahsin Küçük, üç evet oyu alarak sonraki tura geçti. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Sosyal medya platformu Instagram'da @tahsinkucukofficial kullanıcı adıyla yer alan Tahsin'in Instagram'da 17 bin takipçisi bulunmaktadır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MASTERCHEF BURCU KİMDİR?

1986 doğumlu olan Burcu Önal, 15 sene Asya'da yaşamıştır. Küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüyen Önal, aslen Diyarbakırlıdır. Yemek alanında kendini geliştirdiğini aktaran Burcu Önal, tüm Asya yemeklerini ve mantı tarzındaki yemekleri oldukça güzel yaptığını aktardı. Yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler almış. Yurt dışında gemilerde garsonluk yaptıktan sonra yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başlamış. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Burcu Önal'ın İstanbul'da Asya yemeklerinin yapıldığı bir restoranı bulunuyor.