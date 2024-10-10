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MasterChef Tahsin kimdir? Tahsin ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Tahsin şimdi ne yapıyor, restoranı var mı, nerede?

MasterChef Tahsin kimdir? Tahsin ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Tahsin şimdi ne yapıyor, restoranı var mı, nerede?
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MaterChef programı izleyicileri yeni bölümleri takip ederken aynı zamanda eski yarışmacıları da mercek altına alıyor. Peki, MasterChef Tahsin kimdir? Tahsin ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Tahsin şimdi ne yapıyor?

Masterchef Tahsin kimdir? Tahsin ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Tahsin şimdi ne yapıyor soruları MasterChef yeni bölümünde gündem oldu. Peki, MasterChef Tahsin kimdir? Tahsin ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Tahsin şimdi ne yapıyor?

MASTERCHEF TAHSİN KİMDİR?

MasterChef 2021 yarışmasında ana kadro için mücadele eden Tahsin Küçük 23 yaşındadır. MasterChef Tahsin 10 yaşından itibaren mutfakla iç içe olduğunu belirtti.Babası sayesinde iş hayatına erkenden başlayan, aslen Trabzonlu olan Tahsin Küçük, yarışmaya ise Kocaeli'den katılıyor. Mutfağın yanı sıra birçok dans çeşidine ilgi duyan Tahsin Küçük, gastronomi mezunu.

TAHSİN NE ZAMAN YARIŞTI, ŞAMPİYON OLDU MU?

MasterChef Tahsin'in şampiyonluğu bulunmuyor.


TAHSİN ŞİMDİ NE YAPIYOR?

MasterChef yarışmasıyla ünlenen Tahsin Küçük'ün yarışma sonrasında İzmit'te açtığı Fanburger kapılarını kapattı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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