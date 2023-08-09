MasterChef Türkiye'nin popüler yarışmacılarından Tahsin'in kim olduğu merak konusu oldu. Kendine has tarzı ve yemeklerindeki ustalığı ile dikkat çeken Tahsin, MasterChef'in sevilen isimlerinden biri haline geldi. Peki, MasterChef Tahsin kimdir? MasterChef Tahsin kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

TV8'in sevilen yarışması MasterChef yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Birbirinden iddialı yarışmacının yer aldığı MasterChef seyirciyi ekrana kilitliyor. MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Tahsin'in hayatı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından MasterChef Tahsin kaç yaşında ve nereli soruları araştırılmaktadır. Peki, MasterChef Tahsin kimdir? MasterChef Tahsin İnstagram hesabı! Tahsin Küçük kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF TAHSİN KİMDİR?

MasterChef yarışmacılarından Tahsin Küçük 25 yaşında aslen Trabzonlu'dur. Kocaeli'nde yaşayan Tahsin Küçük, Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünden mezun olmuştur. 2021 yılında MasterChef'te 3. olan yarışmacı ilk olarak 2015 yılında katıldığı 'Ver Fırına' isimli yemek yarışmasıyla tanınmıştır. Tahsin Küçük, yemeğe olan merakını babası sayesinde kazandığını açıklamıştır.

MASTERCHEF TAHSİN İNSTAGRAM HESABI!

MasterChef'in renkli yarışmacıları arasında yer alan Tahsin Küçük, İnstagram'da @tahsinkucukofficial kullanıcı adıyla 1 milyon takipçiye sahiptir. Küçük, MasterChef yarışmasının yanı sıra sosyal medyaya çektiği videolarla adından söz ettirmektedir.