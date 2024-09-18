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MasterChef Tagliolini Burro E Tartufo tarifi! En güzel Tagliolini Burro E Tartufo tarifi! Tagliolini Burro E Tartufo tarifi nasıl yapılır? Tagliolini

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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Tagliolini Burro E Tartufo hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Tagliolini Burro E Tartufo hazırladı. Peki, Tagliolini Burro E Tartufo tarifi nedir? Tagliolini Burro E Tartufo nasıl yapılır? Tagliolini Burro E Tartufo nedir?

Makarnayemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Tagliolini Burro E Tartufo aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Tagliolini Burro E Tartufo tarifi nasıl yapılır? Tagliolini Burro E Tartufo nedir? Tagliolini Burro E Tartufo nasıl yapılır, Tagliolini Burro E Tartufo yapılırken nelere dikkat edilir

TAGLİOLİNİ BURRO E TARTUFO MALZEMELERİ

280 gr tagliolini

80 gr tereyağı

1 küçük beyaz trüf mantarı

rendelenmiş peynir

hindistan cevizi

tuz

biber

TAGLİOLİNİ BURRO E TARTUFO NASIL YAPILIR?

Yer mantarını iyice fırçalayın, yıkayın ve kurulayın. Tereyağını bir tencerede eritin ve bir tutam tuz, karabiber ve hindistan cevizi ile tatlandırın.

Tagliolinileri haşlayıp al dente süzün, sıcak servis tabağına aktarın, eritilmiş tereyağı, bol peynir ve trüf mantarı dilimleriyle tatlandırın. Derhal servis yapın.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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