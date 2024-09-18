MasterChef Tagliatelle Alla Bolognese tarifi! En güzel Tagliatelle Alla Bolognese tarifi! Tagliatelle Alla Bolognese tarifi nasıl yapılır? Tagliatelle

Makarnayemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Tagliatelle Alla Bolognese aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Tagliatelle Alla Bolognese tarifi nasıl yapılır? Tagliatelle Alla Bolognese nedir? Tagliatelle Alla Bolognese nasıl yapılır, Tagliatelle Alla Bolognese yapılırken nelere dikkat edilir

TAGLİATELLE ALLA BOLOGNESE MALZEMELERİ

Domates püresi 300 gr

Dana eti (dana kıyması, iri ve karışık kıyma) 300 gr

Havuç 50 gr

Kereviz 50 gr

Altın soğan 50 gr

Tatmak için tuz

Tatmak için karabiber

Pastırma 150 gr

Tatmak için sebze suyu

Sızma zeytinyağı 1 yemek kaşığı

TAGLİATELLE ALLA BOLOGNESE NASIL YAPILIR?

Adım 1

Bolonez soslu tagliatelle tarifi için pastırmayı doğrayın. Kereviz, havuç ve soğanı da soyup doğrayın.

Adım 2

Pastırmayı bir tencerede biraz yağla kızartın, sebzeleri ekleyin ve hafifçe kurumasını bekleyin. Eti ekleyip 5 dakika kadar kavurun. 1/2 bardak içeceği dökün ve tamamen buharlaşmasına izin verin.

Adım 3 Domates püresini ekleyin ve birkaç dakika karıştırın. Daha sonra 1/2 bardak süt dökün ve et suyuyla örtün. Ragù'yu 2-3 saat pişirin, ara sıra daha fazla et suyu ekleyip tuz ve karabiber ekleyin.

Adım 4 Tagliatelle'yi kaynar salata suyunda 3-4 dakika kaynatın, süzün ve bol miktarda paçavra ile baharatlayın.