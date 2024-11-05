Masterchef Suna kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef Suna Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye'ye bu akşam önceki sezondan bazı yarışmacılar konuk olacak. MasterChef 2019 yarışmacısı olan Suna Aydın, bugünkü programa konuk olacak. Peki, Masterchef Suna Aydın kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, evli mi? Masterchef Suna Aydın'un hayatı ve biyografisi haberimizde...

MASTERCHEF SUNA KİMDİR?

Suna Aydın, 10 Ekim 1986, İskenderun doğumludur. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu var. Mutfak sanatları akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektöre atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu.

Suna Aydın, mutfak sanatları akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektöre atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu. Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda şef, koordinatörlük, danışmanlık gibi görevlerde bulundu.

Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı olan Suna Aydın, aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını yapmaktadır.

Elendiği hafta Kıvanç Ermiş, Yasin Obuz ve Batuhan Bayır ile potaya giren Suna Aydın, potadan çıkamayarak Masterchef Türkiye'den elendi.

Masterchef Suna Aydın 2023 ana kadrosuna girmek için yarışıyor.

MASTERCHEF SUNA AYDIN HANGİ YIL YARIŞTI?

Masterchef Suna Aydın 2019 sezonunda yarışmıştır.