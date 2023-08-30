Masterchef Suna kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef 2023 Suna Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, instagram hesabı ne?

Masterchef 2023 yeni sezon yarışmacıları kimler olacak merak edildi. Yeni sezon Masterchef All Star yapılacak, eski yarışmacılar yer alacak. Masterchef All Star'da yer alan isimlerden birisi de Suna Aydın oldu. Peki, Masterchef Suna Aydın kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Suna Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef 2023 bugünkü ilk bölümüyle başlayacak. İzleyiciler yeni sezon yarışmacılarını merak etti. Yeni sezona katılacak isimlerden birisi de Suna Aydın oldu. Peki, Masterchef Suna Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı? Masterchef Suna Aydın hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? Masterchef Suna Aydın All Star kadrosuna dahil oldu mu? Masterchef Suna Aydın kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

MASTERCHEF SUNA AYDIN KİMDİR?

Suna Aydın, 10 Ekim 1986, İskenderun doğumludur. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu var. Mutfak sanatları akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektöre atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu.

Suna Aydın, mutfak sanatları akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektöre atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu. Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda şef, koordinatörlük, danışmanlık gibi görevlerde bulundu.

Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı olan Suna Aydın, aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını yapmaktadır.

Elendiği hafta Kıvanç Ermiş, Yasin Obuz ve Batuhan Bayır ile potaya giren Suna Aydın, potadan çıkamayarak Masterchef Türkiye'den elendi.

Masterchef Suna Aydın 2023 ana kadrosuna girmek için yarışıyor.

MASTERCHEF SUNA AYDIN HANGİ YIL YARIŞTI?

Masterchef Suna Aydın 2019 sezonunda yarışmıştır.