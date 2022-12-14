Masterchef Suna Aydın kimdir, hangi yıl yarıştı, kaçıncı oldu? Masterchef eski yarışmacı Suna Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ödül oyunu oynanacak. Yarışmacılar eski yarışmacılarla birlikte yemek yapacaklar. Programa konuk olan isimlerden birisi de Masterchef Suna Aydın oldu. Peki, Masterchef Suna Aydın kimdir? Masterchef eski yarışmacı Suna Aydın kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? Suna Aydın mesleği ne? Suna Aydın şimdi ne yapıyor, nerede çalışıyor? Suna Aydın kaç yılında yarıştı? Suna Aydın kaçıncı oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF SUNA AYDIN KİMDİR?

Suna Aydın, 10 Ekim 1986, İskenderun doğumludur. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu var. Mutfak sanatları akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektöre atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu.

Suna Aydın, mutfak sanatları akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektöre atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu. Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda şef, koordinatörlük, danışmanlık gibi görevlerde bulundu.

Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı olan Suna Aydın, aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını yapmaktadır.

Elendiği hafta Kıvanç Ermiş, Yasin Obuz ve Batuhan Bayır ile potaya giren Suna Aydın, potadan çıkamayarak Masterchef Türkiye'den elendi.

Masterchef 2019 yarışmacısı Suna Aydın 14 Aralık 2022 tarihinde Masterchef'e konuk olan isimler arasında yer aldı.

MASTERCHEF SUNA HANGİ YIL YARIŞTI, KAÇINCI OLDU?

Suna Aydın Masterchef 2019 yılında yarıştı ve 9. olmuştur.