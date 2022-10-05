Masterchef 2022 yeni bölüm konuklarından birisi eski yarışmacılardan Suna Aydın oluyor. İzleyiciler Suna Aydın hakkında, Masterchef Suna Aydın kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef eski yarışmacılardan Suna kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? araştırması yapıyor. Peki, Masterchef Suna Aydın kaç yaşında? Masterchef Suna Aydın şimdi ne iş yapıyor, nerede çalışıyor? Masterchef Suna Aydın hangi yıl yarışmacısıdır? İşte detaylar...

Masterchef Eray Aksungur kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef eski yarışmacılardan Eray kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye'ye bu akşam geçen sezondan başarılı yarışmacılar konuk olacak. MasterChef 2019 yarışmacısı olan Suna Aydın, bugünkü programa konuk olacak. Peki, Masterchef Suna Aydın kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, evli mi? Masterchef Suna Aydın'ın hayatı ve biyografisi haberimizde...

MASTERCHEF SUNA AYDIN HANGİ YIL YARIŞTI?

Suna Aydın Masterchef'te 2019 yılında yarışmıştı.

MASTERCHEF SUNA AYDIN KİMDİR?

Suna Aydın, 10 Ekim 1986, İskenderun doğumludur. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu var. Mutfak sanatları akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektöre atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu.

Suna Aydın, mutfak sanatları akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektöre atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu. Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda şef, koordinatörlük, danışmanlık gibi görevlerde bulundu.

Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı olan Suna Aydın, aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını yapmaktadır.

Elendiği hafta Kıvanç Ermiş, Yasin Obuz ve Batuhan Bayır ile potaya giren Suna Aydın, potadan çıkamayarak Masterchef Türkiye'den elendi.

Suna Aydın, Masterchef 2022'de 5 Ekim 2022 tarihinde programa konuk olan isimler arasında yer alıyor.