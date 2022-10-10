Masterchef Şule neden yok, elendi mi, nerede? Masterchef Şule neden elendi? Masterchef Şule Yaman kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef'te 9 Ekim Pazar gecesi eleme yaşandı. Şule, Burak ve Tolga arasından elenen isim Şule oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Masterchef Şule elendi mi, neden elendi? Masterchef Şule Yaman neden yok, elendi mi? Masterchef Şule Yaman kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti. Peki, Şule Yaman kimdir, elendi mi? İşte detaylar...

Masterchef yeni bölümde Şule'nin olmaması seyirciler tarafından dikkat çekti. Peki, Masterchef Şule Yaman elendi mi, neden elendi? Masterchef Şule Yaman neden yok, elendi mi? Masterchef Şule kimdir, kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF ŞULE ELENDİ Mİ, NEDEN YOK?

Masterchef'te 7. hafta eleme oyununda yarışmaya veda eden isim Şule Yaman oldu. Şule bundan böyle programda yer almayacak.

MASTERCHEF ŞULE KİMDİR?

Şule Yaman 24 yaşında ve aslen Samsunlu'dur. Harita mühendisliği yüksek lisans öğrencisi olan Şule Yaman Trabzon'da doğup büyümüş. Masterchef ilk turda 3 evet alarak 2. tura yükseldi. Şule Yaman, bugün 28 Temmuz Perşembe Masterchef 2. turda mücadele ediyor. Şule Yaman ana kadroya yedeklerden katılan son isim olmuştu.

Masterchef Şule Yaman, 9 Ekim Pazar günü yapılan eleme oyununda yarışmaya veda eden isim oldu.