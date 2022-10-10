MasterChef Şule, yarışmanın ilk etabında hazırladığı yahnili kaçamak yemeği ile Mehmet, Danilo ve Somer şeflerden üç evet oyu alarak bir üst tura yükselmiş ancak ana kadro seçmelerinde ilk 18 arasına girememişti. Hayatı merak edilen MasterChef Şule kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Şule Yaman neden elendi?

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Aslen Samsun Çarşamba'lı olan genç yarışmacı Trabzon'da doğup büyüdüğünü belirtmişti. Harita mühendisliği yüksek lisans öğrencisi olan Şule, mutfağı çok sevdiği için Masterchef'e katıldığını kaydetti. Peki, MasterChef Şule kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Şule Yaman neden elendi? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ŞULE KİMDİR?

MasterChef Şule Yaman 24 yaşında ve yarışmaya Bolu'dan katılıyor. Aslen Samsun Çarşamba'lı olan genç yarışmacı Trabzon'da doğup büyüdüğünü belirtmişti. Harita mühendisliği yüksek lisans öğrencisi olan Şule, mutfağı çok sevdiği için Masterchef'e katıldığını kaydetti.

Şule Yaman MasterChef Türkiye'nin ilk etabında hazırladığı yahnili kaçamak yemeği ile Mahmet, Somer ve Danilo şeflerden üç şeften evet oyu alarak bir üst tura yükselmişti.

Düellolarda Gülistan ve Ruken ile eşleşen MasterChef Şule şeflerin istediği hünkar beğendiyi en iyi hazırlayan yarışmacı oldu ve rakiplerini geride bırakarak ana kadro seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Ana kadro seçmelerinde ilk 18'de yer alamayan Şule Yaman yedekler arasında yapılan yarışmada kontrfile ana ürünüyle hazırladığı yaratıcı tabak ile beşinci haftada yedeklerden ana kadroya girmeyi başardı.

Harita mühendisliği yüksek lisans öğrencisi olan MasterChef Şule, Masterchef ilk turda 3 evet alarak 2. tura yükselmişti. MasterChef Şule Yaman ana kadroya yedeklerden giren son isim oldu. Ancak yarışması kısa süren MasterChef Şule ikinci haftasında elendi.