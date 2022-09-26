Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Şule Yaman kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şule Yaman ana kadroya kaldı mı? Şule Yaman üst tura geçti mi? Masterchef 2022 Şule Yaman ana kadroda mı? Masterchef 2022 Şule Yaman aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında? İşte bilgiler...

Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Şule Yaman geliyor. Peki, Masterchef 2022 Şule Yaman kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef Şule kimdir, kaç yaşında? Masterchef 2022 Şule Yaman kaç yaşında, nereli, mesleği ne, ana kadroya katıldı mı? İşte detaylar...

ŞULE YAMAN KİMDİR?

Şule Yaman 24 yaşında ve aslen Samsunlu'dur. Harita mühendisliği yüksek lisans öğrencisi olan Şule Yaman Trabzon'da doğup büyümüş. Masterchef ilk turda 3 evet alarak 2. tura yükseldi. Şule Yaman, bugün 28 Temmuz Perşembe Masterchef 2. turda mücadele ediyor. 3. turda yedek kadroya seçilmişti.

Masterchef 24 Eylül Cumartesi günü yedek kadrodan ana kadroya katılan son yarışmacı Şule Yaman oluyor. Şule Yaman bundan böyle ana kadroda yarışacak.