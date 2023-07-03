Masterchef Şule kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef 2023 Şule Yaman kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı ne?

Masterchef 2023 yeni sezon yarışmacıları kimler olacak merak edildi. Yeni sezon Masterchef All Star yapılacak, eski yarışmacılar yer alacak. Masterchef All Star'da yer alan isimlerden birisi de Şule Yaman oldu. Peki, Masterchef Şule Yaman kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Şule Yaman kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef 2023 yeni sezonu başladı. Yeni sezonda eski yarışmacılar olacak. İzleyiciler yeni sezon yarışmacılarını merak etti. Yeni sezona katılacak isimlerden birisi de Şule Yaman oldu. Peki, Masterchef Şule Yaman kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı? Masterchef Şule Yaman hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? Masterchef Şule Yaman All Star kadrosuna dahil oldu mu? Masterchef Şule Yaman ana kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

MASTERCHEF ŞULE KİMDİR?

Şule Yaman 25 yaşında ve aslen Samsunlu'dur. Harita mühendisliği yüksek lisans öğrencisi olan Şule Yaman Trabzon'da doğup büyümüş. Şule Yaman geçen sezon Masterchef 2022'de ilk turda 3 evet alarak 2. tura yükselmişti.

Şule Yaman Masterchef 2023'te ana kadroya katılmak için mücadele edecek.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Şule Yaman'ın İnstagram'da 35 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "sule_yyaman" şeklindedir.

MASTERCHEF ŞULE HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Şule Yaman 6. sezonda yani 2022 yılında yarışmıştır.