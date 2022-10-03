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Masterchef Şule kaç yaşında, doğum tarihi ne? Masterchef Şule Yaman kimdir?

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Masterchef Şule kaç yaşında, doğum tarihi ne? Masterchef Şule Yaman kimdir?

Masterchef 2022 devam ederken izleyiciler tarafından Şule Yaman'ın yaşı ve doğum tarihi merak edildi. Peki, Masterchef Şule Yaman kaç yaşında? Masterchef Şule'nin doğum tarihi kaç? İşte bilgiler...

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Masterchef 2022'nin ana kadroya katılan ismi Şule Yaman'ın yaşı merak ediliyor. Peki, Masterchef Şule kaç yaşında, doğum tarihi ne? Masterchef Şule Yaman kimdir?

MASTERCHEF ŞULE YAMAN KAÇ YAŞINDA?

Masterchef 2022 Şule Yaman 24 yaşındadır.

ŞULE YAMAN KİMDİR?

Şule Yaman 24 yaşında ve aslen Samsunlu'dur. Harita mühendisliği yüksek lisans öğrencisi olan Şule Yaman Trabzon'da doğup büyümüş. Masterchef ilk turda 3 evet alarak 2. tura yükseldi. Şule Yaman, bugün 28 Temmuz Perşembe Masterchef 2. turda mücadele ediyor. Şule Yaman yedeklerden ana kadroya katılan son yarışmacı oldu.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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