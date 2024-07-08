MasterChef su böreği tarifi! En güzel su böreği tarifi! Su böreği tarifi nasıl yapılır? Su böreği için malzemeler!

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif su böreği aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, su böreği tarifi nasıl yapılır? Su böreği nedir? Su böreği nasıl yapılır, su böreği yapılırken nelere dikkat edilir?

SU BÖREĞİ MALZEMELERİ NELERDİR?

Su Böreği Malzemeleri

6 yumurta

1 kahve fincanı su

Tuz

Aldığı kadar böreklik un

250 gr tereyağıve sıvı yağ karışımı

Şok Haşlama Suyu: 1 tencere tuzlu kaynar su 1 tencere soğuk su

İç Harcı:

Beyaz peynir

Rendelenmiş kaşar peyniri

Maydanoz

Su Böreği Nasıl Yapılır

Unun ortası açılır, yumurta, tuz ve su ile yoğrulmaya başlanır. Kulak memesinden biraz sert olacak şekilde hamur özleşene kadar yoğrulur. 10 bezeye ayrılır. Hamurun üzeri nemli bezle örtülüp 30 dk. dinlendirilir. Yufkalar tek tek açılır. Birinci yufka haşlanmadan yağlanmış tepsiye kenarları dışarı sarkacak şekilde yerleştirilir. Diğer yufkalar sıcak tuzlu suda çok az haşlanıp hemen soğuk suda şoklanır. Şoklanan hamurların fazla suyu kevgir üzerinde süzdürülür. Yufkaların arasına erimiş tereyağı ve sıvıyağı karışımı gezdirilir. 5 yufkadan sonra iç harcı koyup aynı işleme devam ediyoruz. Son yufka haşlanmadan tepsinin üzerine kapatılır ve tereyağı gezdirilir. 200 derece fırında kızarana kadar pişirilir.

Kaynak: Alay, O. (1996). Kültür Dünyamızda Bingöl. Ankara: Meg Ajans.